Afyonkarahisar'da bir kişi, dağdan gelen suyun üzerine kurduğu türbinle 11 yıldır kendi elektriğini üretiyor

Almanya ve İsviçre'de inşaat işçiliği yapan, 2 çocuk babası Niyazi Çimen, 1997 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Hocalar ilçesi Çepni köyüne yerleşen Niyazi ve eşi Yıldız Çimen (53), 11 yıl önce de köy merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Canbaş Tepesi'ne yaptıkları tek odalı evlerinde yaşamaya başladı. 34 yıllık evli çift, evlerine elektrik bağlanması için ilgili kuruma başvurdu. Çabalarından sonuç alamayan Niyazi Çimen, kendi elektriğini üretmek için harekete geçti. Canbaş Tepesi'nden dereden akan suyun üzerine bir türbin yerleştiren Çimen, ihtiyacı olan elektriği bu sayede elde etmeyi başardı.



SUYUN BİR BÖLÜMÜ İÇME SUYUNA GİTTİ



İlk zamanlarda ürettiği elektrikle aynı anda 7 ampul, televizyon ve buzdolabı çalıştıran Niyazi Çimen, bölgeye kurulan gölet nedeniyle köyün içme suyu azalınca suyun bir bölümünden feragat etmek zorunda kaldı. Çimen, kullanım hakkı kendisinde olmasına ve açtığı davayı kazanmasına rağmen köylünün içme suyu ihtiyacının karşılanması için suyun bir bölümünü verdi. Şimdi suyun saniyede 7.6 litrelik bölümünü köyün içme suyuna veren Çimen, saniyede 5 litreyle de elektrik üretmeye devam ediyor. Su azaldığı için telefonunu şarj edebileceği ve 2 ampul yakabileceği elektrik üreten Çimen, 11 yıldır şebeke hattı bağlı olmayan evinde elektrik faturası ödemiyor.



Suyun hız kazanması için varillerden yararlanarak, sistem kurduğunu anlatan Niyazi Çimen, "Suyun hız kazandığı bölgeye büyük bir çark yerleştirdik. Bu çarka bağladığımız düzeneği de elektrik üretimi yapan motora bağladık. Suyun çarpmasıyla dönen çark, enerji üretiyor" diye konuştu.



'YAŞANTIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ'



Elektrik elde ettiği suyun israf olmaması için de kurduğu havuzlarda balık ürettiğini aktaran Çimen, balık üretim tesisi yapmak için önce fizibilite raporu hazırladığını ardından ÇED raporu aldığını kaydetti. Ruhsatlı olarak balık üretim çiftliği kurduğunu ve alabalık üretmeye başladığını belirten Çimen, "Bölgeye piknik yapmaya gelenler bizden balık alıyor. Çevreye zarar vermeden, doğanın içinde yaşarken, aynı zamanda sattığımız balıkla yaşantımızı sürdürüyoruz. Yine inşaatlarda çalışarak, para kazanıyorum" dedi.



HER İŞİ BİRLİKTE YAPIYORLAR



Yıldız Çimen de doğanın içinde kurdukları yaşam alanlarında çok mutlu olduğunu söyledi. Her işi eşiyle birlikte yaptığını belirten Çimen, "Eşim bazen inşaatlara gidiyor. İnşaatlarda çalışırken, buraya piknik için gelen müşterilere balık pişiriyorum. Balık servisi yapıyorum. Onlar da memnun oluyor" diye konuştu.