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Afyonkarahisar'da endilerini polis olarak tanıtıp kimlik kontrolü yapan kişiler yakalandı

Afyonkarahisar'da girdikleri bir kafede kendilerini polis olarak tanıtıp kimlik kontrolü yapan 4 kişi gözaltına alındı.

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Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu Erenler Mahallesi'nde bir kafeye gelen 4 kişi, polis olduklarını belirterek kimlik kontrolü yaptı.

Şüpheliler ayrıca 2 kişinin de evinde arama gerçekleştirdi.

Söz konusu kişilerden şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda 4 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 kişi serbest bırakıldı.

 

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