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Afyonkarahisar'da feci kaza: 4 ölü

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 AHV 72 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya karayolunun 5. kilometresinde tali yoldan çıkan M.D. idaresindeki 03 PK 993 plakalı traktöre çarpmamak için direksiyonu kırınca karşı yönden gelen M.O'nun kullandığı 42 FD 644 plakalı TIR'la çarpıştı.
 
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.
 
Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.
 
Araçta sıkışan cenazeler, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak morga gönderildi.
 
Traktör sürücüsü M.D. gözaltına alındı.

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