Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 33 kişi gözaltına alındı
Afyonkarahisar'da FETÖ'nün gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda 33 kişi gözaltına alındı.
- DHA
Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY'nin 'gaybubet' olarak adlandırılan gizli evlerine yönelik eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 10'u kadın 33 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 27´si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6´sı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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