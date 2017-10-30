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Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 33 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da FETÖ'nün gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda 33 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY'nin 'gaybubet' olarak adlandırılan gizli evlerine yönelik eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 10'u kadın 33 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 27´si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6´sı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

 

 

 

 

 

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