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Afyonkarahisar'da FETÖ'ye finansal destek sağlayan 25 şüpheli gözaltına alındı

Afyonkarahisar’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında 25 şüpheli yakalandı.

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Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli emniyete götürüldü.

Şüphelilerden 2'si sorgularının ardından serbest bırakılırken, 23'ünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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