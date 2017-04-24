Afyonkarahisar'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
- AA
Muhammet Salih Çakır yönetimindeki 43 AF 143 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Konya karayolunun 28. kilometresinde 10 metre yükseklikten şarampole devrildi.
Araçtaki Emine Çakır, kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, şarampoldeki araca ve yaralılara ulaşamadı. Bunun üzerine çağrılan AFAD ekipleri, araca ulaşarak 4 yaralıyı halat yardımıyla yukarı çıkardı.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Emine Çakır'ın cesedi, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
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