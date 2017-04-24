Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Afyonkarahisar'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Muhammet Salih Çakır yönetimindeki 43 AF 143 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Konya karayolunun 28. kilometresinde 10 metre yükseklikten şarampole devrildi.

Araçtaki Emine Çakır, kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, şarampoldeki araca ve yaralılara ulaşamadı. Bunun üzerine çağrılan AFAD ekipleri, araca ulaşarak 4 yaralıyı halat yardımıyla yukarı çıkardı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

Emine Çakır'ın cesedi, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
23 Nisan’ın karanlık yüzü: Çalışan çocuklar

23 Nisan’ın karanlık yüzü: Çalışan çocuklar

Yıllar siyasileri böyle değiştirdi

Yıllar siyasileri böyle değiştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de çocukları ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de çocukları ağırladı

Dünyanın en çılgın evi!

Dünyanın en çılgın evi!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA