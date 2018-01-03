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Afyonkarahisar'da kurcaladıkları tabanca ateş aldı, hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da arkadaşlarıyla birlikte kurcaladığı tabanca ateş alan 43 yaşındaki Beytullah Yağcı hayatını kaybetti.

  • DHA
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Afyonkarahisar Veysel Karani Mahallesi'ndeki 2'nci Küçük Sanayi Sitesi'nde oto tamircisi olan Beytullah Yağcı, yanına gelen arkadaşı Mustafa A. ile bir süre sohbet etti.

TABANCA ATEŞ ALDI, HAYATINI KAYBETTİ

Daha sonra iki arkadaş, ellerine aldıkları tabancayı kurcalamaya başladı. Bu sırada ateş alan tabancadan çıkan mermi, Beytullah Yağcı'ya isabet etti. Ağır yaralanan Beytullah Yağcı, çevredekilerin yardımıyla götürüldüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Beytullah Yağcı'nın cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.

Mustafa A.'yı gözaltına alan polis ekipleri, tabancanın kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı. 

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