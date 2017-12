Afyonkarahisar’da “Mekke’nin Fethi ve Kudüs” programı düzenlendi

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa çok sayıda vatandaş katıldı. AKÜ Mehmet Aküf Ersoy Düşünce Topluluğu’nun destek verdiği etkinlik Mekke’nin fethinin İslam dünyasındaki önemini anlatan video gösterimi ile başladı. Programda daha sonra konuşan AGD Afyonkarahisar Şube Başkanı Muharrem Coşkun, İslam’ın hayatın her alanını kuşattığını yani İslam’ın müdahil olmadığı hiçbir alanın olmadığını söyledi. Coşkun, “Bu gece ifasadın ve şirkin ayyuka çıktığı şu anlarda. Dışarıda olan her türlü her türlü ifsad hareketinden beri olduğumuzu deklare etmek için buradayız. Kabe, yeryüzündeki bütün Müslümanların kıblesidir. Mekke şehirlerin anasıdır. Mescidi Aksa ilk kıblemizdir. Kudüs, Mekke’den sonra yeryüzünde en eski şehirdir. Etrafı bereketlendirilmiş topraklardır. Peygamberler şehridir. Batılı kavramların tahakkümü altında işgal edilmiş zihinlerimiz olduğunu idrak etmek zorundayız. Bu durum karşısında da yapmamız gereken en önemli şeyin zihinlerimizin temizlenmesi olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Kudüs doğusuyla batısıyla İslam’ındır ve İslam'ın kalacaktır. İsrail dünyanın en büyük terör grubudur ve en büyük baş belasıdır. Biz bırakın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmeyi. İsrail'in varlığını bile kabul etmiyoruz. İçinde bulunduğumuz bu durumdan tek çıkış yolu İslam Birliğidir ve İslam Birliği mutlaka kurulacaktır” diye konuştu.

Etkinlik daha sonra Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.