Afyonkarahisar'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Müjdat Selvi idaresindeki 32 LK 203 plakalı otomobil, Sandıklı-Hocalar karayolunun 22. kilometresinde Emirhisar köyü yakınlarında, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen pancar yüklü traktörle çarpıştı.

Kazada, otomobildeki İlyas Göl (22) ve Uğur Yiğitdoğan (44) hayatını kaybetti. Sürücü Selvi ile Ahmet Kaya yaralandı.

Yaralılar, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Üç römork takılı bulunan traktör sürücüsü araçla kaza yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri, kaçan traktör sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.