Afyonkarahisar'da trafik kazası: 7 yaralı

Afyonkarahisar-Konya karayolunun 11. kilometresinde yenileme çalışması için tek taraflı olarak trafiğe kapatılan yola giren ve sürücüsü belirlenemeyen 03 SM 051 plakalı hafif ticari araç ile yol çalışmalarını kontrol eden güvenlik görevlisi Orhan Vermez'in kullandığı 03 PH 676 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Vermez ile diğer araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansları ile hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.