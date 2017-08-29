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Afyonkarahisar'da üç kişinin karıştığı kavgada hastaneye kaldırılan genç yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar'da biri çocuk üç kişinin karıştığı ve pompalı tüfeğin de kullanıldığı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Güvenevler Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde büfede mısır satan Ömer Ulucak (23) ile aralarında husumet olduğu değerlendirilen Ömür Sarıtaş (24) ve kardeşi 15 yaşındaki Ö.İ.S arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile kavgaya dönüşen olayda Sarıtaş kardeşler, yanlarında getirdiği pompalı tüfek ile Ulucak'a ateş etti.

Ulucak, karın bölgesine isabet eden saçmalarla yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Olucak, 112 Acil Servis Ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olucak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavganın diğer tarafı Sarıtaş kardeşler ise olay yerinden Çobanlar ilçe minibüsüne binerek, uzaklaşmaya çalıştıkları sırada polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet müdürlüğüne götürülürken, pompalı tüfeğin kimin tarafından ateşlendiği yapılan inceleme sonrasında ortaya çıkacağı belirtildi.

 

 

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