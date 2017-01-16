Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 18 yaralı
Afyonkarahisar'da 8 TIR, bir yolcu otobüsü ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 18 kişi yaralandı.
- AA
Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 23. kilometresinde yoldaki gizli buzlanmaya nedeniyle 8 TIR, bir yolcu otobüsü ve 2 otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan 18 kişi, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ulaşıma kapanan karayolunun trafiğe açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.
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