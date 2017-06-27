Afyonkarahisar’ın Bolvadin İlçesi’nde 520 hayvan telef oldu
Afyonkarahisar’ın Bolvadin İlçesi’nde çatısı çöken ağıldakı 520 küçükbaş hayvan telef oldu.
Bolvadin’e bağlı Özburun Beldesi’nde İlyas Karaşahin’e ait ağılın çatısı, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Bolvadin, Bayat ve Emirdağ’dan 6 yetiştiriciye ait küçükbaş hayvanların bulunduğu ağılda meydana gelen çökmenin ardından olay yerine jandarma, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Afyonkarahisar Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ekipleri geldi.
Yapılan incelemede çatının altında kalan 520 küçükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi. Telef olan hayvanlar Özburun Belediyesi'ne bağlı iş makineleriyle açılan çukura gömüldü.
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