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Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde sağanak yağış etkili oldu

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Yağışlardan dolayı insanlar yaya geçitlerinde, taşıtlar ise trafikte zor anlar yaşadı. Vatandaşlar, kapalı alanlara sığınırken bazı insanlar ise şemsiyeleri ile beraber yağmurda yürüdü. Araçlarda ise yağışlardan dolayı trafikte aksaklıklar meydana gelirken zaman zaman zor anlar yaşandı.
 

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