Ağabeyini yanlışlıkla tabancayla vurup öldürdü

Olay, Geyve Karaçam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.K.'nın eline aldığı tabancanın kazayla tetiğine dokununca kurşun odada bulunan ağabeyi Mikail Kurt'a isabet etti. S.K. yaralanan ağabeyini kendisine ait otomobille Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Ameliyata alınan Mikail Kurt doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. S.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.