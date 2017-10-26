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Ağabeyinin silahla yanlışlıkla vurduğu çocuk öldü

Başkentte, ağabeyinin silahla oynarken yanlışlıkla vurduğu çocuk yaşamını yitirdi.

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Alınan bilgiye göre, Mamak Peyami Sefa Mahallesi 334. Sokak'taki bir apartmanda ailesiyle yaşayan 16 yaşındaki E.A, evde babasının silahıyla oynamaya başladı.

Bu sırada tetiğe dokunan E.A, silahın patlaması sonucu yanlışlıkla yanında bulunan 12 yaşındaki kız kardeşi Z.A'yı vurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Z.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

E.A'yı gözaltına alan polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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