Ağaoğlu'na 550 bin liralık referandum faturası
Ali Ağaoğlu yüzde 65 Evet için 26 kişiyle iddiaya girmişti. Çıkan sonuçlara göre Ağaoğlu iddiayı kaybetti.
İşadamı Ali Ağaoğlu, referandum için girdiği tüm iddiaları kaybetti.
Ağaoğlu referandumda yüzde 65 evet çıkmaması durumunda iddiaya girdiği 26 kişiye iç çamaşırından çorabına kadar Tom Ford marka takım elbise alacağını söylemişti.
Tom Ford’da bir takım elbise 4-5 bin euro civarı. Yani kaba bir hesapla Ağaoğlu'nun cebinden 550 bin lira çıkacak.
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