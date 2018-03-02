'8 askerimizin şehit olduğu operasyonda teröristler sisi fırsat bildi'

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, dün Suriye Afrin'deki terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit ve yaralılarımızın olduğu terör örgütü ile çıkan çatışmada 73 teröristin öldürüldüğünü belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ağar şunları belirtti:

"Hassa sınırımızdan 5-6 km doğu içeride Afrin Bilal (Bilelko) Köyü güneyindeki 1082 rakımlı tepede sis ve gizli tünellerin neden olduğu örtü ve gizleme dezavantajlarıyla 8 şehit verdiğimiz çatışmada öldürülen 73 teröristle birlikte HRK’ta imha edilen terörist 2295’e ulaştı."

Güvenlik uzmanı ve eski asker Abdullah Ağar da çatışmaya ilişkin ulaştığı bilgileri paylaştı.

Bölgede 3 gündür yoğun sis olduğunu kaydeden Ağar, teröristlerin sabah saatlerinde bu sisten faydalanarak ağır silahlarla geldiğini belirtti. Ağar, ilerlenen bölgede henüz dağlık alanın bitmediğini, bu dağlık alanda üstü kapalı, gizli irtibat hendeklerinin bulunduğunu söyledi.

Ağar, "Bu üstü kapalı irtibat hendekleri zamanla doğayla bütünleşiyor. Oralarda gizli, üstü kapalı irtibat hendeklerini kullanak geldiler. Arazi, hava şartları, tüneller teröristlerden yanaydı. Bu tip baskın tipi saldırıda teröristlerin amacı çok sayıda kayıp verdirmekti.

Saatlerce çatışma yaşandı. Sis nedeniyle SİHA'ların görüş alanı kapalıydı. Temas hattı birbirine çok çok yaklaştı. Hatta bir komutanın uçaklar için "Gerekirse bizi de vursun ama teröristlerin hepsi burada imha olsun" dediği belirtiliyor. Sis nedeniyle SİHA'ların görüş alanı kapalıydı.

Hassa sınırımızdan 5-6 km doğu içeride Afrin Bilal (Bilelko) Köyü güneyindeki 1082 rakımlı tepede KESİF SİS ve GİZLİ TÜNELLERİN neden olduğu örtü ve gizleme dezavantajlarıyla 8 şehit verdiğimiz çatışmada öldürülen 73 teröristle birlikte HRK’ta imha edilen terörist 2295’e ulaştı. pic.twitter.com/Utw8nLLbep — Abdullah Ağar (@abdullahagar2) 2 Mart 2018

TERÖRİSTLER AĞIR KAYIP VERDİ

Ancak Mehmetçiğin ortaya koyduğu karşı duruş teröristlerin beklediklerinin tersi bir sonuç verdi. Teröristler dün büyük çoğunluğu bu çatışmada olmak üzere 73 kayıp verdi" dedi.

Ağar, Raco ve Cinderes operasyonları için "Cinderes bölgesi daha zor olabilir diye düşünüyorum. Sivilleri çıkartmıyorlar" diye konuştu.

2012'DEN BERİ KAZIYORLAR

Ağar, teröristlerin tünelleri ve irtibat hendekleri için de şunları söylüyor: "İrtibat hendeklerini kazıyorlar, üzerini toprakla kapatıyorlar. Tüneli uçakla vurarak orada bir noktadan kırmanız, vurmanız yetmiyor, tekrardan açabilirler. Yerin altının da temizlenmesi gereken zor bir süreç. Bilinen tarih olarak 2012'den beri tünelleri, irtibat hendeklerini kazıyorlar".

Bölgede 1000-1200 kilometre karelik dağlık bölgede tamamen tahkimat oluşturulduğunu, bir de meskun mahallelelerde tahkimatlar oluşturulduğunu belirten Ağar, Afrin'in, Anadolu'nun Ortadoğu'ya etkisini kırmak için bu şekilde hazırlandığı, özel hazırlık yapıldığı görüşünde.

Ağar, "Afrin'deki bu tahkimat yapılacak harekatları baskılamak, arkadan vurmak üzere hazırlanmış bir köprübaşı" diyor.

(Gazete vatan)