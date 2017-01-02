Ağar: Reina saldırganı insan öldürmek için eğitilmiş

Saldırıya ait güvenlik kamerası görüntülerini analiz eden Terör uzmanı Emekli Yüzbaşı Abdullah Ağar teröristle ilgili dikkat çeken tespitlerde bulundu. Ağar terörist için “Terörist kalçadan atışta ve çabuk atışta çok iyi. Böyle bir meleke oluşması için binlerce mermi atmaya ihtiyacı var. Bu mermileri atmış, hem de gerçek çatışma ortamlarında. Masum insanlara ateş etme konusunda ise hiç tereddütü yok. Tam bir katil. İnsan etine çok ateş etmiş. Yakın mesafe ve/veya meskun mahallerde tecrübeli. Bir de sağ tarafından mermi yemiş gibi. Adımları simetrik değil” dedi.

Tüm bunların teröristin ‘eğitimli bir saldırgan’ olduğuna işaret ettiğini belirten Ağar “İçeride kalış süresinin sadece 5 buçuk dakika olduğu ve süre içinde 6 şarjör değiştirdiği ifade ediliyor. Kaleş’te 180 mermiye denk geliyor. Saldırgan; kararlı, pratik, nasıl sonuç alınacağını bilen, soğukkanlı, uzman ve sızma eylem, sıyrılma güdümlü” diye konuştu.

YARALILARI DA ÖLDÜRDÜ!

Bacağından yaralanan bir turist ambulansla bindirildiği esnada “Elinde uzun namlulu silah vardı. Herkesin üzerine ateş ediyordu. Yere düşenlerin kafasına ateş ediyordu. İzdiham oldu” dedi.

45 SANİYE SİLAH SESLERİ HİÇ KESİLMEMİŞ!

Saldırıyla ilgili ilk görüntü kaydı, teröristin güvenlik kamerasına takıldığı saat 01.20.50’de. Teröristle ilgili ikinci güvenlik kamerası kaydı ise 01.23.00’de çekilmiş. Bu görüntülerde Reina’nın içinde hayat belirtisi yok. Ayakta kimse görünmüyor. Masalar dağınık. O görüntüde terörist, sakin bir şekilde üzerindeki montu çıkarıyor. Reina’da saldırı anına ilişkin bir başka görüntü de Boğaz’ın karşı kıyısından Beylerbeyi’nden çekilmış. Kayıtta 45 saniye boyunca silah sesleri hiç kesilmiyor. Kamera görüntüleri, saldırının birkaç dakikayla ifade edilecek şekilde, çok kısa süre içinde başlayıp bittiğini gösteriyor.(Hürriyet)