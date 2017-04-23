3. Ağır Ceza hakimi rüşvetten tutuklandı

Yıllar siyasileri böyle değiştirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından 23 Nisan 1980'de, kardeşi ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Soylu, fotoğrafının altına 'Ben ve kız kardeşim' notunu düştü.