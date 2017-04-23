3. Ağır Ceza hakimi rüşvetten tutuklandı
Bir soruşturma sırasında bir şüpheliden tahliye karşılığı rüşvet istediği iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi hakimi H.A. ve Av. S.B. tutuklandı
- DHA
Bir soruşturma sırasında bir şüpheliden tahliye karşılığı rüşvet istediği iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi hakimi H.A. ve Av. S.B. tutuklandı
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