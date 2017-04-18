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AGİT gözlemcisi PKK sempatizanı çıktı

Türkiye'nin de üyesi bulunduğu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin referandum için Türkiye'ye gönderdiği 23 kişilik heyette yer alan Alman Sol Parti milletvekili Andrej Hunko'nun terör örgütü PKK sempatizanı olduğu ortaya çıktı.

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Türkiye'nin de üyesi bulunduğu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin referandum için Türkiye'ye gönderdiği 23 kişilik heyette yer alan Alman Sol Parti milletvekili Andrej Hunko ve Avusturyalı parlamenter Stefan Schennach referandum boyunca Diyarbakır'da görev aldı.
 
Yaptığı açıklamalarla seçimlere gölge düşürmeye çalışan ve gözlemciden çok bir provokatör edasıyla çalışan Andrej Hunko'nun PKK paçavrasıyla çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.
 

 
ERDOĞANDAN SERT TEPKİ: HADDİNİZİ BİLİN
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki referandum sürecini takip eden AGİT heyetinin açıklamaları ile ilgili "Önce haddinizi bilin haddinizi. Sizin hazırlayacağınız o siyasi içerikli raporları biz ne görürüz ne duyarız ne biliriz" dedi.
 
Erdoğan hazırlanan raporun siyasi olduğunu vurgulayarak "Türkiye'nin demokraside ekonomide dış politikada güvenlikte atması gereken çok önemli adımlar var.  İşte AGİT diye bir örgüt var Avrupa'da bunlar kendilerine göre bir rapor hazırlıyorlar. Türkiye'deki seçimler şöyle olmuş böyle olmuş. Önce haddinizi bilin haddinizi. Sizin hazırlayacağınız o siyasi içerikli raporları biz ne görürüz ne duyarız ne biliriz. Biz yolumuza devam ederiz. Bu ülke batının hiç bir yerinde görülmeyen en demokratik seçimlerini gerçekleştirmiştir" dedi.
 

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