Aðlara takýlan 200 kiloluk vatoz görenleri þaþýrttý

Akyaka Mahallesi'nde balýkçýlýk yapan Oðuz Yenigün gece saatlerinde 5 metrelik balýkçý teknesi ile Gökova Körfezinde balýða çýktý. Ziraatçýlar Koyu açýklarýnda aðlarýn aðýrlaþmasý üzerine aðý çeken Yenigün, dev vatoz ile karþýlaþtý. Balýðý güçlükle tekneye alan Yenigün, sabah saatlerinde balýkçý barýnaðýna geldi.

200 kiloluk vatoz, Akyaka Azmak kenarýnda vatandaþlarýn þaþkýn bakýþlarý arasýnda bir süre sergilendi. 200 kiloluk vatozu yakalayan Yenigün, balýðý bir balýk lokantasýna sattýðýný söyledi. Dev vatoz, yaklaþýk yarým saatlik bir uðraþýnýn ardýndan araca yüklendi.

Yenigün, "Ýlk defa böyle bir balýk yakaladým. Yaklaþýk 150-200 kilo civarýnda. Gökova Körfezi Ziraatçýlar koyu açýklarýnda aðlara takýldý. Balýðý bir balýkçý lokantasýna sattým" dedi.