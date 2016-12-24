Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ÞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMÝ

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Aðlara takýlan 200 kiloluk vatoz görenleri þaþýrttý

Muðla’nýn Ula ilçesine baðlý Akyaka Mahallesi'nde bir balýkçýnýn aðýna 200 kiloluk vatoz takýldý.

Haberin
videosu
  • ÝHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Akyaka Mahallesi'nde balýkçýlýk yapan Oðuz Yenigün gece saatlerinde 5 metrelik balýkçý teknesi ile Gökova Körfezinde balýða çýktý. Ziraatçýlar Koyu açýklarýnda aðlarýn aðýrlaþmasý üzerine aðý çeken Yenigün, dev vatoz ile karþýlaþtý. Balýðý güçlükle tekneye alan Yenigün, sabah saatlerinde balýkçý barýnaðýna geldi.
 
200 kiloluk vatoz, Akyaka Azmak kenarýnda vatandaþlarýn þaþkýn bakýþlarý arasýnda bir süre sergilendi. 200 kiloluk vatozu yakalayan Yenigün, balýðý bir balýk lokantasýna sattýðýný söyledi. Dev vatoz, yaklaþýk yarým saatlik bir uðraþýnýn ardýndan araca yüklendi. 
 
Yenigün, "Ýlk defa böyle bir balýk yakaladým. Yaklaþýk 150-200 kilo civarýnda. Gökova Körfezi Ziraatçýlar koyu açýklarýnda aðlara takýldý. Balýðý bir balýkçý lokantasýna sattým" dedi.
 

DEVAMI ÝÇÝN TIKLAYIN

Bu yazýya ilk siz yorum yapýn.

Yorumlar

Yorumlarýnýzý kendi özgün iradenizle yayýnlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylý ve doðrudan sorumluluðu tek baþýnýza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kurallarý ve Kullaným Koþullarý'ný kabul etmiþ sayýlýrsýnýz.

  • Lütfen birþeyler yazýnýz. Yorum alaný boþ býrakýlamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrasý yayýnlanacaktýr.
  • Mesajlarýnýz size hukiki sorumluluk doðurur.
  • Bir hata oluþtu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaþkaný Erdoðan: Türkiye küresel bir güçtür

Cumhurbaþkaný Erdoðan: Türkiye küresel bir güçtür

Cumhurbaþkaný Erdoðan Tire Entegre Tesisleri'nin açýlýþýný yaptý

Cumhurbaþkaný Erdoðan Tire Entegre Tesisleri'nin açýlýþýný yaptý

Donmak üzere olan kuðu kurtarýldý

Donmak üzere olan kuðu kurtarýldý

Batý Þžeria'da Ýsrail'e karþý gösteri

Batý Þžeria'da Ýsrail'e karþý gösteri

En Çok Okunanlar

ÞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMÝ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA