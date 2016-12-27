Ağrı Belediye Meclisi üyesi tutuklandı
Ağrı'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon kapsamında İzmir'de gözaltına alınan Ağrı Belediye Meclisi üyesi Mukaddes Kubilay tutuklandı.
- AA
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan ve Torbalı ilçesinde gözaltına alınarak Ağrı'ya getirilen Kubilay'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarılan zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Zanlı, "Terör örgütüne yardım ve yataklık" suçundan tutuklandı.
Ayrıca, söz konusu operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 13 kişinin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındıkları ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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