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Ağrı Dağı'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı Dağı'nda Eylem hazırlığı yaparken hava harekatıyla etkisiz hale getirilen 3 teröristin, bir uzman çavuşun şehit edilmesi olayına karıştığı belirlendi.

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Ağrı Dağı'nda düzenlenen hava harekatında, eylem hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağrı Dağı bölgesinde icra edilen operasyonda, sınır birliklerine ve vatandaşlara karşı eylem hazırlığında olan bir grup terörist tespit etti.

Bunun üzerine düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin 12 Mart 2018 tarihinde Uzman Çavuş Göksel Koç'un şehit edilmesi eylemini gerçekleştiren teröristler olduğu bildirildi.

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