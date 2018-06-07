Ağrı Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen terör operasyonunda silahlı beş terörist etkisiz hale getirildi TSK'dan yapılan açıklamada, 'Ağrı/Doğubayazıt kırsalında 06 Haziran 2018 tarihinde keşif gözetleme vasıtaları birliklerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik icra edilen hava destekli operasyon sonucunda; silahlı beş terörist etkisiz hale getirilmiştir.' ifadelerine yer verildi.