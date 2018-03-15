Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ağrı merkezli 14 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda

Ağrı merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 zanlıdan 8'i tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin mahrem askeri imam yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 5 Mart'ta Ağrı merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 18 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Ağrı Adliyesi'ne getirildi.

Cumhuriyet savcısınca sorgulanıp sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen 10'u ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Soruşturma kapsamında aranan 2 zanlının da yakalanmasına çalışıldığı belirtildi.

Operasyonda, örgütün gizli haberleşme sistemi "ByLock" kullanıcısı oldukları, örgütün mahrem askeri ve emniyet yapısı mensubu 20 kişiden 18'i gözaltına alınmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan AP´ye net Afrin mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan AP´ye net Afrin mesajı

Dünyadan birbirinden ilginç fotoğraflar

Dünyadan birbirinden ilginç fotoğraflar

İlk kez derbi heyecanı yaşayacak oyuncular

İlk kez derbi heyecanı yaşayacak oyuncular

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA