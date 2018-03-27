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Ağrı merkezli 16 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu düzenlendi

FETÖ/PDY'ye yönelik Ağrı merkezli 16 ilde yürütülen eş zamanlı operasyonda 37 kişi yakalandı.

  • AA
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FETÖ/PDY'ye yönelik Ağrı merkezli 16 ilde yürütülen eş zamanlı operasyonda 37 kişi yakalandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün halen aktif, açıkta ve ihraç olan emniyet personeli ile ByLock kullandığı tespit edilen şahıslara yönelik Ağrı merkezli 16 ilde 44 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, 37 şüpheli gözaltına alınırken 7 kişinin ise aranmasına devam ediliyor.

Gözaltına alınanların Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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