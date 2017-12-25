Ağrı merkezli 4 ilde hayvan dolandırıcılığı operasyonunda 16 tutuklama
Ağrı merkezli, Iğdır, Van ve Kocaeli illerinde hayvan dolandırıcılığı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 16’sı tutuklandı.
- İHA
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, Ağrı merkezli Iğdır, Van ve Kocaeli illerinde kendilerini Ağrı Gıda kendilerininmiş gibi gösterip, hayvan sahibi kişileri çeşitli mekânlarda ve otellerde ağırlayarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 20 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Mahkemeye sevk 20 şüpheliden 16’sı tutuklanırken, 3 şüphelinin adli denetim şartıyla, 1 şüphelinin ise savcılık makamınca serbest bırakıldığı bildirildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.