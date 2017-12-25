Ağrı merkezli 4 ilde hayvan dolandırıcılığı operasyonunda 16 tutuklama

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, Ağrı merkezli Iğdır, Van ve Kocaeli illerinde kendilerini Ağrı Gıda kendilerininmiş gibi gösterip, hayvan sahibi kişileri çeşitli mekânlarda ve otellerde ağırlayarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 20 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Mahkemeye sevk 20 şüpheliden 16’sı tutuklanırken, 3 şüphelinin adli denetim şartıyla, 1 şüphelinin ise savcılık makamınca serbest bırakıldığı bildirildi.