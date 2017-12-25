Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ağrı merkezli 4 ilde hayvan dolandırıcılığı operasyonunda 16 tutuklama

Ağrı merkezli, Iğdır, Van ve Kocaeli illerinde hayvan dolandırıcılığı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 16’sı tutuklandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, Ağrı merkezli Iğdır, Van ve Kocaeli illerinde kendilerini Ağrı Gıda kendilerininmiş gibi gösterip, hayvan sahibi kişileri çeşitli mekânlarda ve otellerde ağırlayarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 20 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Mahkemeye sevk 20 şüpheliden 16’sı tutuklanırken, 3 şüphelinin adli denetim şartıyla, 1 şüphelinin ise savcılık makamınca serbest bırakıldığı bildirildi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafına İsrail polisi tahammül edemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafına İsrail polisi tahammül edemedi

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi

Güneşten 350 kat daha büyük ve yavaş yavaş ölüyor

Güneşten 350 kat daha büyük ve yavaş yavaş ölüyor

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA