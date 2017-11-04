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Ağrı merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 16 şüpheli gözaltına alındı

Ağrı merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı.

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Valilikten yapılan açıklamada, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ağrı merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Van, Diyarbakır ve Elazığ'da eş zamanlı operasyon düzenlendiği, aralarında polis, öğretmen, imam, memur, esnaf ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu 16 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 6 şüphelinin yakalanmalarına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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