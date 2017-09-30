Ağrı, Şırnak ve Hakkari'de 18 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Ağrı Doğubayazıt’ta, devam eden operasyonda; güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada 5 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7’ye yükseldi. Bölücü terör örgütü mensuplarına ait ana silah deposu mağarada 45 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, iki adet Biksi makineli tüfek, bir adet Zagros keskin nişancı tüfeği ve bir adet RPG-7 roketatar ele geçirildi.

Şırnak Beytüşşebap’ta ise devam eden operasyonda, bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 2 terörist ölü olarak, bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet RPG-7 roketatar, bir adet tabanca, 14 adet el bombası, 400 gram C-4, 10 adet tuzaklanmış tüp ve çok miktarda mühimmat ile birlikte ele geçirildi.

Hakkari Şemdinli’de icra edilen hava destekli operasyonda; üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik icra edilen hava harekatında, silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi. Tespit edilen üç sığınak içerisinde, çok miktarda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirilirken tespit edilen dört el yapımı patlayıcı imha edildi.

Şırnak merkezde icra edilen hava destekli operasyonda, üs bölgelerine saldırı için hareket halinde oldukları keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatında silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Bombalı saldırıda kullanılmak üzere hazırlanmış ikiz plakalı bir araç imha edildi

Diyarbakır/Lice’de icra edilen hava destekli operasyonda; üs bölgelerine silahlı saldırı için hareket halinde oldukları keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere ait silah mevzii, mağara ve sığınaklar düzenlenen hava harekatı ile imha edildi.

Bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist Hakkari Yüksekova’da, bir terörist de Mardin Kızıltepe’de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Hakkari merkez’de güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında tespit edilen sığınak içerisinde, 620 kilogram gıda maddesi ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi. Bölücü terör örgütü işbirlikçisi bir şahıs gözaltına alınırken, bombalı saldırıda kullanılmak üzere hazırlanmış ikiz plakalı bir araç imha edildi.

Şırnak merkezde güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında, 100 kilogram patlayıcı madde kullanılarak hazırlanmış uzaktan komutalı bir el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere ait silah mevzii, mağara ve sığınaklar düzenlenen hava harekatı ile imha edildi.