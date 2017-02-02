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Ağrı ve Tendürek Dağları hakkında önemli karar

Ağrı ve Tendürek Dağları, Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 yıllığına 'Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi' ilan edildi.

  • DHA
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Açıklamada Ağrı ile Tendürek Dağı bölgelerinin, Ağrı Valiliği koordinatörlüğünde yürütülecek operasyonlarda meskun mahal dışında bulunan halkın can ve mal güvenliğinin korunmasının amaçlandığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Bakanlar Kurulu'nun, 27 Aralık 2016 tarih ve 2016/9675 sayılı kararı ile 1 Ocak - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında 'Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir. 2- Bu bölgelerde her ne sebeple olursa olsun (Tarım, hayvancılık, yaylacılık vs. maksatlarla) ilgili makamların izni olmadıkça girilmeyecek. 3- Vatandaşların, söz konusu bu yerlere ilgili makamlardan izin almadan kesinlikle girmemeleri, her ne sebeple olursa olsun izin almadan girmeleri durumunda haklarında adli ve idari işlem yapılacağı ilanen duyurulur."

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