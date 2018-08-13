Ağrı’da 102 kilo 372 gram eroin ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Ağrı merkez Şeker Yolu Kavşağı’nda şüphe üzerine bir tırın durdurulduğu bildirildi. Durdurulan tırda narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada çuvallar içine gizlenmiş 196 paket halinde toplam 102 kilo 372 gram eroin maddesinin ele geçirildiği kaydedildi. Biri tır sürücüsü olmak üzere İran uyruklu 2 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.