Ağrı'da 103 kilogram eroin ele geçirildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir tırda 103 kilo 242 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması sonucu sınır kapısında boş bir tırı durdurdu.
Güvenli alana çekilen tırda yapılan detaylı aramada, "zula" diye tabir edilen gizli bölmelerde 100 paket içerisinde 103 kilo 242 gram eroin ele geçirildi.
Sürücü gözaltına alındı.
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