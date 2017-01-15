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Ağrı'da 120 kilogram eroin ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda, 120 kilo 490 gram eroin ele geçirildi.

  • İHA
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Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde ilçeden batı ülkelerine uyuşturucu sevk edileceği bilgisine ulaştı.

Polis ekipleri, bir adrese yaptıkları baskında İran uyruklu M.A, H.D.G, A.M. ve R.E. isimli 4 kişileri 2 tıra 119 paket halinde toplam ağırlığı 120 kilo 490 gram eroin yüklerken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan İran uyruklu 4 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

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