Ağrı'da 14 terörist etkisiz hale getirildi

Valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca Ağrı Dağı’nda icra edilen operasyon esnasında 14 Nisan 2018 tarihinde iki askerimizin şehit edilmesi ve bir bölücü terör örgütü mensubunun ölü ele geçirilmesi olayının devamında bugün icra edilen operasyon neticesinde 8 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir” denildi. Açıklamada, “Son 10 gün içerisinde icra edilen operasyonlar neticesinde 1’i sağ yakalama olmak üzere toplam 14 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş olup, operasyonlar aralıksız devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.