Ağrı'da 160 kilo eroin ele geçirildi

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan ortak çalışmalar neticesinde Doğubayazıt ilçesine bağlı bir köyde uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların bulunduğu tespit edilmiştir. Yapılan tespit sonucu şüphelilerin yakalanması ve uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi amacıyla 12 Nisan 2017 günü operasyon düzenlenmiştir. Gerçekleştirilen operasyon sonucu uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların dere yatağı içerisinde kayaların oluşturduğu boşluk içerisine sakladıkları 160 kilo 615 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili A.S. isimli şüpheli gözaltına alınmış olup, olay kapsamında 5 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.