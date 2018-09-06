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Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

  • AA
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonucu bugün Doğubayazıt ilçesine bağlı Yaygınyurt köyü kırsalında operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, hava destekli operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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