Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonucu bugün Doğubayazıt ilçesine bağlı Yaygınyurt köyü kırsalında operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, hava destekli operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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