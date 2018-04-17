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Ağrı'da 227 Afgan sınır dışı edildi

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afgan kaçak göçmenler, Ağrı İl Göç İdaresinin organize ettiği charter seferleriyle ülkelerine gönderiliyor.

  • AA
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Ülkelerindeki başta terör ve işsizlik olmak üzere çeşitli nedenlerle İran üzerinden umut olarak gördükleri Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu kaçak göçmenler, bölge illerinde güvenlik güçleri tarafından yakalanıyor.

Son günlerde Van, Iğdır ve özellikle Ağrı'yı geçişte kullanırken yakalanan Afgan göçmenler, charter uçak seferleriyle ülkelerine gönderiliyor.

UÇAKLA AFGANİSTAN'A GÖNDERİLDİLER

Öğle saatlerinde polis ve jandarmanın elinde tuttuğu 454 kaçak göçmenden 227'si otobüslerle Ahmed-i Hani Havaalanı'na getirildi.

Yapılan güvenlik kontrollerinin ardından salona alınan göçmenler, daha sonra Afganistan Havayolları'na ait uçağa bindirildi.

Diğer kafile için gece ikinci uçak kaldırılacağı belirtilirken, yakın zamanda yeni charter seferlerinin de düzenleneceği bildirildi.

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