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Ağrı'da 297 kilo eroin ele geçirildi

Ağrı merkezde uygulama noktasında durdurulan İran plakalı TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 297 kilo eroin ele geçirildi.

  • İHA
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Ağri Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonda, 08.11.2017 tarihinde ilimiz çevre yolu Şeker Kavşağı uygulama noktasında durdurulan İran plakalı TIR'ın dorsesinde yapılan arama esnasında 297 kilo eroin maddesi ele geçirilmiştir. Ayrıca söz konusu TIR'ın İran uyruklu şoförü de yakalanmış olup gerekli işlemlerin ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edilecektir" denildi.

  

 

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