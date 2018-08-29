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Ağrı'da 73 kilo eroin ele geçirildi

AĞRI'da polis ekiplerince durdurulan TIR'ın dorsesinde 73 kilo eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, bugün sabah saatlerinde kent merkezinde bir TIR durduruldu. TIR'ın dorse kısmında, narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada, 142 paket halinde 73 kilo 472 gram eroin ele geçirildi. TIR sürücüsü ile yanındaki kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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