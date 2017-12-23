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Ağrı'da akıma kapılan 2 kişi yaralandı

Ağrı'da direklerde asılı parti bayraklarını söken 2 kişi elektrik akımına kapılarak yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Harun Polat ve Seyit Hasan Yakut, AK Parti Ağrı 6. Olağan İl Kongresi için çevre yolu Polis Evi karşısında asılan bayrakları sökmek için direklere çıktı.

Polat ve Yakut, yağışın da etkisiyle bir anda elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan iki kişi, Ağrı Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.

 

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