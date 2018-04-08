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Ağrı'da askeri araç devrildi: 9 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 9 güvenlik görevlisi hafif yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma özel harekat timini taşıyan askeri araç, Türkiye-İran sınırında yer alan Kozluk Karakolu yakınlarında devrildi.

Kazada, araçta bulunan 9 güvenlik görevlisi yaralandı.

Ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

 

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