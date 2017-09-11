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Ağrı'da bir markette çıkan yangın korkuttu

Ağrı merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde bir markette çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi’nde akşam saatlerinde bir markette çıkan yaygın mahallede korkuya neden oldu. Nedeni belirlenemeyen bir şekilde çıkan yangın kısa sürede marketin tamamına yayıldı. Market sahibinin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ettiler. Yangını kontrol altına alan ekipler, daha sonra market içerisinde biriken duman için tahliye çalışması yaptılar. Mahallede paniğe neden olan yangını kısa sürede kontrol atına alıp söndüren itfaiye çalışanlarına mahallede bulunan vatandaşlar teşekkür etti.
 
Çıkan yangında yaralılar olmazken, binlerce lira değerindeki ürünler zarar gördü.

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