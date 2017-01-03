Ağrı'da bir terörist teslim oldu, bir terörist yakalandı
Ağrı'da terör örgütü PKK üyesi terörist yakalanırken, örgütten kaçan bir terörist de teslim oldu.
- AA
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Patnos'ta bölücü terör örgütü üyesi bir kişi, yol kontrolündeki güvenlik güçlerince yakalandı.
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde de terör örgütü PKK'dan kaçan terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
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