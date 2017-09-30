Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ağrı'da 2 asker ve 2 güvenlik korucusu şehit oldu

Ağrı Valisi Süleyman Elban, kentin Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 2 askeri personel ve 2 güvenlik korucusunun şehit olduğunu, 8 güvenlik görevlisinin de yaralandığını bildirdi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ağrı Valisi Süleyman Elban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 Eylül'de Doğubayazıt ilçesi Yaygınyurt köyü civarında PKK'lı teröristlerce minibüse ateş açılması sonucu 3 Afgan göçmenin ölmesi, biri ağır 7 kişinin yaralanmasının ardından İl Jandarma Komutanlığınca operasyon başlatıldığını anımsattı.

Operasyonda, Güngören köyü mevkisinde teröristlerle sıcak temas sağlandığını ifade eden Elban, "Doğubayazıt ilçesi Güngören köyü mevkisinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 2 askeri personel ve 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 8 güvenlik görevlisi yaralandı." dedi.

Elban, Doğubayazıt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını, operasyonda çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Doğubayazıt ilçesi Güngören köyü kırsalındaki operasyonda 10 teröri̇stin ölü ele geçirildiği, bölgede tespit edilen ve silah deposu olduğu değerlendirilen alanda 2 biksi, 1 zagros keskin nişancı tüfeği, 1 roketatar, 50 kalaşnikof piyade tüfeği bulunduğu bildirilmişti.

Bölgedeki operasyonun devam ettiği belirtildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Böyle totem görmediniz

Böyle totem görmediniz

Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat 12'nci gününde

Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat 12'nci gününde

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA