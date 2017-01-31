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Ağrı'da cezaevine patlayıcı atıldı iddiasına yanıt

Ağrı Valiliği, 'Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Doğubayazıt Cezaevine el yapımı patlayıcı atıldı' başlıklı haber tamamen uydurma, gerçek dışı ve hayal ürünüdür' denildi

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki cezaevine el yapımı patlayıcı atıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Doğubayazıt Cezaevine el yapımı patlayıcı atıldı" başlıklı bir haber yayımlandığı belirtildi.

Söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Doğubayazıt Cezaevine el yapımı patlayıcı atıldı' başlıklı haber tamamen uydurma, gerçek dışı ve hayal ürünüdür. İlgisiz fotoğraflarla bu asılsız haberi yapan Doğan Haber Ajansı muhabiridir, yalan haberciliğin hesabını yargıya vereceklerdir."

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