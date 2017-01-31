Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

'Ağrı’da deniz vardı da biz mi yüzmedik'

“Ağrı'da deniz vardı da biz mi yüzmedik” notuyla sosyal medyada paylaşılan videoda, ismi Ali Kaya olan bir genç, bina üzerinden karın içine atlayarak yüzme hareketleri yapıyor.

Haberin
videosu
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ağrı'da bir gencin soğuk havada yarı çıplak karın içine atlaması sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.

“Ağrı'da deniz vardı da biz mi yüzmedik” notuyla sosyal medyada paylaşılan videoda, ismi Ali Kaya olan bir genç, bina üzerinden karın içine atlayarak yüzme hareketleri yapıyor. Üzerinde sadece şort bulunan ve videoyu çeken arkadaşlarının söylediği tarzda da yüzen genç, kısa süre sonra kardan çıkıyor. Videoyu çekenler tarafından Ağrı merkezde kaydedildiği belirtilen görüntüler, paylaşıldıktan kısa süre sonra sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Videonun altına yapılan yorumlarda ise Doğu kentlerinde yaşayanların soğuk havaya karşı dayanıklı oldukları belirtildi.  

 

 

 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İncirlik'teki FETÖ'cü teröristlere polis engeli kameralarda

İncirlik'teki FETÖ'cü teröristlere polis engeli kameralarda

Van'da MİT ve polisten ortak operasyon

Van'da MİT ve polisten ortak operasyon

Efsaneler böyle değişti!

Efsaneler böyle değişti!

İstanbul'da büyük uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da büyük uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA