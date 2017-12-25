Ağrı'da kaçak ilaç operasyonu

<p> Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir iş yerinde kaçak ilaç bulunduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.</p> <p> Operasyonda, 534 kutu şurup ve 300 adet sprey ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi göz altına alındı.</p> <p> </p>
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