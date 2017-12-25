Ağrı'da kaçak ilaç operasyonu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir iş yerinde kaçak ilaç bulunduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 534 kutu şurup ve 300 adet sprey ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi göz altına alındı.