Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ağrı'da kadın doktora şiddet uyguladığı öne sürülen zanlı yakalandı

Ağrı'da bir kadın doktora şiddet uyguladığı iddia edilen hasta yakını gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
x

Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde pratisyen hekim olarak görev yapan Ece Gökyayla, başka bir doktorun muayene ettiği hastayı kendisine muayene olmak istemesi üzerine doktoruna yönlendirince bu hastanın yakını F.Ç'nin fiziki ve sözlü saldırısına uğradığını iddia ederek polise şikayet etti.

Zanlı F.Ç. şikayeti değerlendirip hastaneye gelen polislerce yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Balık sipariş etti... Hayatının şokunu yaşadı

Balık sipariş etti... Hayatının şokunu yaşadı

2017 yılında en çok satılan otomobiller belli oldu

2017 yılında en çok satılan otomobiller belli oldu

Film değil tamamen gerçek! İşte dünyanın en ölümcül keskin nişancıları

Film değil tamamen gerçek! İşte dünyanın en ölümcül keskin nişancıları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA