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Ağrı'da operasyon: 1 şemsiyeli terörist öldürüldü

Ağrı'da güvenlik güçleri ile çatışmaya giren bir şemsiyeli terörist öldürüldü.

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Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'de yuvalanan teröristleri bölgeden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde de terör örgütü PKK/YPG'ye geçit vermiyor.

ŞEMSİYELİ TERÖRİST ARTIK YOK

Yerli ve milli silahlarla daha da güçlenen TSK, teröristleri teker teker etkisiz hale getiriyor. Ağrı'da devam eden operasyon sırasında bir terörist öldürüldü. Öldürülen teröristin yanında ayrıca şemsiye ele geçirildi.

TERÖRİSTLER KAÇAMIYOR

Terör örgütü PKK'lı teröristler termal kameralardan ve insansız hava araçlarından kaçmak için yanlarında şemsiye bulundursalar da Türk askeri karşısında çaresiz kalıyor.

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